Venstre-ministre skyld i skattekaos: Politiske beslutninger skabte vurderingsbøvl

Skat: Folketinget har nu nedsat et skattekommisorium, der skal gennemgå en række sager i skatteministeriet, hvor det er kørt skævt. Der er afsat 308 mill. til opgaven. Måske jeg kan få lidt konsulenthonorar, da jeg gerne vil deltage med at placere ansvaret for fejlslagne ejendomsvurderinger.

Under skatteminister Svend Erik Hovmand besluttede man at nedlægge alle lokale vurderingsråd. I skyldrådsforeningens bestyrelse advarede vi kraftigt imod denne nedlæggelse, og prøvede at gøre skatteministeren opmærksom på en række problemer, som det ville medføre. Trods det blev opgaven placeret i Skat, hvor jeg så blev ansat. Til at begynde med i 2002 var ejendomsvurderingen placeret på 31 lokaliteter. Under Kristian Jensen blev det ændret til otte, og efterfølgende til fem lokaliteter.

I 2007 fortalte skatteminister Kristian Jensen på et møde i Esbjerg, at der nu blev lavet et nyt vurderingssystem, og at personalet i ejendomsvurderingen så måtte forstå, at der naturligvis skulle reduceres i antallet af ansatte. Antallet af ansatte blev reduceret, men hvor blev det nye system af? Det system, som stadig er under udarbejdelse. Man skal bare være opmærksom på, at det nu skrottede system godt kunne give nogenlunde præcise ejendomsvurderinger; det var blot lidt tungt at arbejde med.

I 1999 lavede vi i Vejen-Brørup-Holsted vurderingskreds en undersøgelse af vores vurderinger. 72 pct. af vurderingerne lå inden for +/- fem pct. af handelsværdierne. Vi havde et godt samarbejde med de lokale ejendomsmæglere, og de roste os faktisk for vores vurderinger. I 2008 blev der uddannet en række nyansatte i ejendomsvurderingen til at behandle klagesager, vel at mærke behandling fra skrivebordet.

Hvem kan have respekt for afgørelser, hvor der ikke er sket besigtigelse af ejendommene?

På grund af for lidt personale besluttede man også, at der skulle laves en bagatelgrænse for omberegning af ejendomsværdiskatten ved om- og tilbygning. Måske man kan kalde ændringen "lex-Kristian", da der i loven ikke er noteret noget om bagatelgrænse.

Jeg kan kun anbefale, at man foretager en ændring i ejendomsvurderingen og opretter de lokale vurderingsråd, som sad med et stort lokalkendskab til prisniveauet. Det kan man nok ikke forvente vil ske, men det er afgørende for nøjagtige vurderinger, at der tages hensyn til lokale forhold, og at der i en vis udstrækning foretages besigtigelser af ejendommene.

Det er min klare overbevisning, at det er disse to skatteministre fra Venstre, der har haft afgørende indflydelse på problemerne ved ejendomsvurderingerne.