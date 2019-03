Venstre har gjort en kæmpeindsats for sundheden

Reform: Næste skridt i at fremtidssikre vores sundhedsvæsen er at bringe det endnu tættere på danskerne. Nærhed, sammenhæng, kvalitet og styrkede patientrettigheder er nøgleordene for fremtidens sundhedsvæsen og den sundhedsreform, som regeringen har fremlagt.

Alt for mange danskere kan desværre nikke genkendende til, at der er stor forskel i de sundhedstilbud, der tilbydes, alt efter hvor de bor. I Venstre vil vi ikke tillade, at ens postnummer afgør, hvor god en behandling man kan få. Alle danskere, uanset hvor de bor, skal tilbydes behandling af højeste kvalitet.

Derfor sætter vi med sundhedsreformen den målsætning, at 500.000 ambulante besøg, der i dag kræver lange køreture til sygehuset, i stedet undgås eller rykkes tættere på i topmoderne sundhedshuse og almen praksis. Det vil sikre mere sammenhæng og langt bedre kvalitet i tilbuddene. På den måde kan vi også forebygge 40.000 unødige indlæggelser. Det er en gevinst for alle.

Vi vil tillige uddanne 2.000 flere sygeplejersker og uddanne og ansætte langt flere læger i almen praksis og derudover anskaffe 10-15 akutbiler i de områder, hvor der i dag er den dårligste dækning.

I Venstre har vi altid haft et særligt fokus på sundhedsvæsenet. Og særligt siden 2001 - hvor Venstre overtog regeringsansvaret - er det blevet forbedret i en sådan grad, at vi nu har et markant bedre sundhedsvæsen med kortere ventetider og bedre behandling. Markant flere overlever f.eks. kræft, ventetiderne på en planlagt operation er mere end halveret siden 2001, patientrettighederne er blevet styrket, og så har vi ansat flere sygeplejersker og læger - ja, faktisk én ekstra hver dag undtagen om søndagen.

Æren for de gode resultater skal dog først og fremmest tilskrives de mange dygtige medarbejdere i det danske sundhedsvæsen, der hver eneste dag gør en enorm forskel for mange tusinder af mennesker. Men også de af Venstres politikere, der har haft en særlig stor finger med i spillet, fortjener ros. Her tænker vi naturligvis først og fremmest på statsminister Lars Løkke Rasmussen, der om nogen er manden bag sundhedsreformen. Men også innovationsminister Sophie Løhde og sundhedsminister Ellen Trane Nørby fortjener ros. Og så må vi i hvert fald heller ikke glemme sundhedsordfører Jane Heitmann, som dag ud og dag ind utrætteligt har arbejdet for at fortælle om regeringens sundhedspolitik.