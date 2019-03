I Fyens Stiftstidende 19. marts anklager Allan Holm (AF) mig for at lyve om regeringens natur- og miljøpolitik. Han mener i virkeligheden, at regeringen skam er ganske bæredygtig i sin politik. Gid han havde ret.

Jeg forstår godt, at man kan blive narret. Lars Christian Lilleholt er begyndt at gå med grønne slips, og Erling Bonnesen har sågar produceret en valgvideo, hvor det hedder: "En stemme på mig er en stemme på naturen".

Desværre forholder virkeligheden sig anderledes. Når f.eks. AH direkte skriver, at regeringen bestemt ikke har ladet landmændene sprøjte mere, er det simpelthen forkert.

Regeringen har tilladt, at der sprøjtes og gødes i naturbeskyttede områder - de såkaldte §3-områder. Regeringen har også med landbrugspakken sløjfet de såkaldte randzoner, der forbød, at man måtte sprøjte og gøde tæt på vandløb. Læg dertil at Erling Bonnesen ville afskaffe pesticidafgiften. Vel ikke noget, der ligefrem vil føre til færre giftstoffer i vores natur.

Det mest tydelige eksempel på, at regeringen bestemt ikke med nogen ret kan kalde sig grøn, og mit eget vel nok bedste bevis imod, at jeg skulle være en løgner - som AH påstår - når jeg siger, at regeringen sjofler miljøet, skal findes i Venstres ageren i EU.

Regeringen har nemlig sammen med Tjekkiet og Rumænien stemt imod resten af EU-landene i en vigtig sag om pesticider. Det, som Danmark her med de to tvivlsomme allierede forsøgte at forhindre, var, at en særlig farlig slags pesticider, som truer bierne blev forbudt. Heldigvis lykkedes det ikke. Men hvor er det dog pinligt, at Danmark på den måde stemmer imod den grønne linje i EU.

AH har desuden hæftet sig ved, at regeringen ønsker at skabe 13.000 hektar urørt skov. Og det lyder da også meget godt, hvis man lige ser bort fra, at biologer fastslår, at vi minimum skal op på 75.000 hektar urørt skov, hvis vi skal bremse tilbagegangen i biodiversitet.

Samlet set er der altså masser af beviser for, at regeringen er kulsort på miljøområdet. Selv der hvor den er mest ambitiøs, er det ret sølle.