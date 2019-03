Velstand. Jo, landbruget bidrager positivt

Læserbrev: Anders S. Iversen imødegår i Stiftstidende 5. marts mit argument om, at landbruget bidrager væsentligt til Danmarks eksport og velstand. Han skriver bl.a. "De nyeste tal er fra 2012-2016 som viser, at landbruget har haft et driftsresultat på 2,3 mia. men har i samme periode modtaget et driftstilskud på 2,3 mia. Så landbruget bidrager ikke til Danmarks BNP."

Men det er noget vrøvl. BNP er et mål på den samlede produktion, ikke på en given nations eller erhvervs overskud/driftsresultat. Ifølge "den store danske encyclopædi" opgøres BNP "som værdien af den samlede produktion med fradrag af værdien af de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen." BNP er altså et mål på værditilvækst eller værdiskabelse, ikke et driftsresultat.

Uden at gå ind i en tal-krig kan jeg roligt konstatere, at landbrugets og følgeerhvervenes bidrag til Danmarks produktion, eksport og velstand selvsagt langt overstiger de 2,3 mia., der udgør landbrugets gennemsnitlige, årlige driftsresultat i perioden.

Og man kan heller ikke sætte et lighedstegn mellem landbrugserhvervets driftsresultat og EU's landbrugsstøtte.

EU's landbrugsstøtte er oprindeligt tænkt som produktionsfremmende tilskud for at sikre (Vest-) Europas selvforsyning med fødevarer efter krigens oplevelser med sult og mangel. Det er altså i høj grad et tilskud til større produktion og leveringssikkerhed i Europa.

Og på det punkt kan vi i Danmark jo glæde os over, at landbruget ikke blot bidrager til vores beskæftigelse, eksport og velstand, men også med rigelige mængder af gode fødevarer af høj kvalitet - og med høje standarder inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.