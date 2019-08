Velkomst. USA har betydning for vores velfærd

Læserbrev: I næste måned kommer præsident Trump fra USA til Danmark, og egentlig kan man kun gisne om, hvad fordel Danmark får af det vigtige besøg.

De enorme protester mod ham fra Danmark må helst ikke ødelægge vor eksport til USA, der nærmer sig 20 procent af den samlede eksport og efter prognoserne er stigende.

Jeg tror, at vore største eksportører til det store land er ret nervøse, idet USA betyder meget for vor velfærd, og det skulle nødig gå så galt, at de tisser i bukserne, i overført betydning, eller det, der er værre.

Penge er ikke alt og en mere grøn natur er det, vi alle håber på. Og ikke ret mange lande kan få præsidenten tøjret til globale og vigtigere aftaler om mere grøn energi. Hans landsmænd har jo endelig fået fast arbejde ved at åbne kulminer i USA.

Ved det vigtige møde møder de kongelige gardere med fuld musik og med pomp og pragt, og er det mon nok for Trump, der er sikker på, at de farverige og flotte billeder fra Danmark vil give indtryk i USA?

Politikeren fra helvede Karsten Hønges indflydelse vil være det samme som at uddele kogt vand til drankere. Ingen betydning. Han opfattes som skabshellig. Det er ikke Trump, vi skal modtage, men USA's præsident.