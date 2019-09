Velkommen til Demensugen

Læserbrev: I uge 38 er der for første gang demensuge i Odense. Det er noget, jeg ser meget frem til, og som jeg håber, rigtig mange odenseanere vil støtte op om.

Demensugen er et helt nyt tiltag, der sammen med de andre tiltag, vi har på demensområdet, bl.a. skal være med til at åbne endnu flere odenseaneres øjne for vigtigheden af at kende til demens. Herudover skal Demensugen også vise nogle af de fællesskaber og muligheder, der er i Odense, for mennesker med demens og deres pårørende.

Måske sidder du nu og tænker, at det er der da slet ikke brug for, og at de fleste mennesker da godt ved, hvad demens er. Men selvom folk i løbet af de senere år er blevet meget mere bevidste om sygdommen og også selv aktivt søger information, så oplever vi, at emnet stadig er tabubelagt. Det er der mange årsager til. Og en af de meget menneskelige er, at det er svært at acceptere, når tingene begynder at krakelere derhjemme, og at det derfor er helt naturligt, at man prøver at lukke øjnene for det så længe som muligt. Men demens er noget, vi bliver nødt til at tale om - både i og uden for hjemmet.

Grunden til, at kendskabet til demens er så vigtigt, og at det ligger mig meget på sinde, er, at demens er en sygdom, som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i vores liv - simpelthen fordi vi bliver ældre og ældre. Derfor er det nødvendigt, at så mange af os som muligt kender til sygdommen og ikke er berøringsangste. Det er en af grundene til, at vi hele tiden arbejder på at gøre Odense til en demensvenlig by, hvor der er gode, varierede tilbud til mennesker med demens og deres pårørende, og hvor det stadig kan være trygt og godt at færdes, selvom man har fået demens.

Det er også derfor, at Odense Kommune sammen med en masse engagerede samarbejdspartnere nu inviterer til Demensuge. I løbet af uge 38 bliver der rig mulighed for at øge sit kendskab til demens - bl.a. gennem foredrag og andre aktiviteter såsom demensvenlig madlavning, demensvenlig idræt og koncerter. Man har mulighed for at blive demensven, hvilket der allerede er mere end 6000 odenseanere, der er blevet. Og så er der også masser af muligheder for at snuse til de tilbud, der findes for mennesker med demens, hvad enten man allerede er i berøring med sygdommen eller bare gerne vil øge sit kendskab til den.

Jeg håber, at rigtig mange vil deltage i Demensugen, så vi kan fortsætte den gode udvikling om at blive en demensvenlig by, som Odense allerede er i fuld gang med.