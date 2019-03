Velfærdsprocenten hjælper

Der er kommet bedre normeringer i ydertimerne, hvilket har skabt mere ro og tid til det enkelte barn. Det giver bedre mulighed for nærvær og for at skabe flere mindre læringsgrupper, som forskning viser giver mere kvalitet i det daglige pædagogiske arbejde.

Børnene har bedre muligheder for at deltage og bidrage på eget niveau til styrkelse af det inkluderende børnefællesskab, ligesom det har givet god plads og tid for personalet til at arbejde med kerneopgaven og de tre strategier - dannelse, sprog og tidlig indsats - der er opsat fra Odense Kommune.

For os at se vil det være børnene, der betaler prisen, for at afskaffe velfærdsprocenten. Og det ønsker vi på ingen måde.