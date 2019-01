Velfærdsprocent. Hvorfor skal vi høre halve sandheder?

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel skriver i et læserbrev forleden om troværdighed, fakta og velfærdsprocent. Så skulle man tro, at borgmesteren en gang for alle ville være i stand til at sætte tingene på sin rette plads. Det gør han i mine øjne ikke. Hvorfor nævner borgmesteren f.eks. kun en besparelse på 27 millioner kroner i børn og ungeforvaltning? Mig bekendt drejede det sig om i alt 43,6 millioner kroner. Heller ikke besparelsen i Ældre- og Handicapudvalget, hvor der skal spares 17 millioner kroner, er nævnt.

Det oplyses af borgmesteren, at udmøntningen af velfærdsprocenten har medført knap 500 flere medarbejdere i børnehaver, skoler, hjemmeplejen, på plejecentre og i tilbud til mennesker med handicap. Men ikke et ord om, hvor mange mennesker, der fyres pga. besparelserne. Hvorfor skal Odenses befolkning spises af med halve sandheder? Er det, fordi det ser mere tilforladeligt ud?

Igen igen bringes begrebet "sammenhængende borgerforløb" på banen uden forklaring på, hvad den besparelse overhovedet går ud på.

I vanlig socialdemokratisk stil gives der også lige hug til den siddende blå regering, som man må forstå er noget af det ondeste, der findes, fordi den angiveligt konstant laver lovgivning, der driller kommunerne. Desuden mener borgmesteren ikke, at han kan tage højde for den demografiske udvikling. Har man hørt mage? Bruger man ikke statistik og fremskrivninger i økonomisk forvaltning?

Den sjoveste undskyldning er dog den om, at Rahbæk ikke ved, hvornår der kommer en lavkonjunktur. Skal det forstås som en undskyldning for blamagen om de omhandlede besparelser? Mig bekendt har vi ikke lavkonjunktur p.t.

Noget tyder på, at der ikke anvendes tilstrækkelig forsigtighed i budgetlægningen. Der skal være rum for uforudseelige begivenheder.

Til sidst et godt råd: drop begrebet "velfærdsprocent." Den giver ingen mening. Vi betaler jo masser af procenter til velfærd. Og hvad hedder i øvrigt alle de andre procenter, vi betaler i kommuneskat?