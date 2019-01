Velfærdsprocent. Højere skat er velfærdsforringelse

Peter Rahbæk Juel (borgmester i Odense) forsvarer skattestigningen i Odense med, at uden skattestigninger må man reducere i velfærden. Men hvordan hænger det sammen, når borgerne hele tiden stiger i løn og derfor med en fast skatteprocent også bidrager med flere og flere penge i skat allerede?

At kommunen ikke kan levere den samme vare med flere penge år efter år, uden at den skal udhule borgernes løn igen og igen, er jo ikke en holdbar løsning. Når skatten rammer 100 procent, så er festen slut. Stigende skat er en velfærdsforringelse, særligt når det kommer til ting, som kommunen ikke dækker - og der er stadig mange udgifter, som borgerne selv må afholde. Kunsten er at skære ind og fokusere på kernevelfærd - og ikke bruge pengene på alt muligt andet gøgl - og bruge pengene fornuftigt. Ellers var det bedre, de blev i borgernes lommer, så de selv kan prioritere.