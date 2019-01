Velfærdsprocent. Borgmesterens hjernevask og vasken hænder

Skal man have pålidelig information, skal man nok ikke regne med at få den af gerningsmanden. Dette gælder også for løfter ved skattestigninger. Skattestigninger giver ingen garanti for procentvis samme stigning i velfærden. Med den samme dårlige ledelse som efter skattestigningen er påstanden. Naturligvis er chancen større for at vinde præmier i lotteriet, jo flere lodsedler man køber. Men.

Først gav borgmesteren de vælgere, der ville stemme på ham et tilbud, læs en hjernevaskning, at nu ville de få deres forventede og lovede velfærd, hvis de troede på ham. Det var der mange der gjorde. De troede på borgmesteren. Han vandt borgmesterkæden. Den er dog ikke stærkere end det svageste led. Hjernevaskningen fortsatte efter valget. Nu ville borgerne, heller ikke de svageste, blive opkrævet mere for den service, de havde før valget.

Hvad sker der så? Borgmesterløfterne holder ikke. En god borgmester og leder ville kende den økonomiske situation i kommunen. Men ikke Peter Rahbæk Juel. Han påstår, det først var da det nye budget skulle laves, han opdagede den var helt gal. Dog uden at fortælle det til os vælgere eller byrådskolleger. Derfor røg troværdigheden fløjten.

Naturligvis hjælper det ikke, borgmesteren nu tyr til håndvasken. Som han gør i FS 3. januar med endnu et forsøg på at hjernevaske borgerne. "Troværdighed. Velfærdsprocenten- sådan er fakta". Nu hjælper hverken hjernevask eller håndvask. At vi skal "tro", der er ansat 500 nye medarbejdere og ingen beskæringer.

Hvorfor skal de svageste ældre så miste 50 procent af klippekortet? Hvorfor skal borgerne tro på, at det er nødvendigt, at gentage nøjagtigt det samme forsøg på plejehjemmene med madlavning endnu et år? Til hvad nytte? Vi ældre tror ikke på hjernevask, men på de troværdige - sådan er fakta.