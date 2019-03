Velfærd er vigtigere end skattelettelser

Velfærd: I sidste uge offentliggjorde Avisen Danmark en kronik skrevet af 22 borgmestre, der insisterer på, at kommunerne skal have flere penge til velfærd.

I Dansk Folkeparti er vi grundlæggende enige i borgmestrenes "opråb". Det må naturligvis være sådan, at man prioriterer flere penge til kommunerne i takt med, at der kommer flere ældre og børn, som kræver omsorg og nærvær. Det er i øvrigt ikke længe siden, jeg havde emnet oppe overfor statsminister Lars Løkke Rasmussen i den såkaldte spørgetime i folketingssalen. Jeg ville have ham til at give håndslag på, at vi også i fremtiden prioriterer velfærden på specielt ældreområdet meget højt.

Jeg tog sagen op i Folketinget blandt andet på baggrund af en historie fra Assens kommune, hvor ældre kun kunne få gjort rent hver femte uge. Det nytter nemlig ikke noget, at der ikke er tid til den nære omsorg. Hverken når det gælder vores ældre medborgere i eget hjem eller på plejehjem eller det gælder vores børn i daginstitutionerne. For mange steder er der for stort et tidspres. I et samfund som det danske, er det afgørende, at velfærden er i orden. Det er en af vores vigtigste prioriteringer. Værdigheden skal være på plads! Derfor må alle - kommuner og folketing - træde i karakter og få opprioriteret kernevelfærden!

Jeg tror, mange kan huske, vi de senere år har haft store slagsmål om skattelettelser. Netop fordi, vi i Dansk Folkeparti har insisteret på, at der først og fremmest skal være plads til vores kernevelfærd.

Velfærden skal sikres, inden der uddeles store skattelettelser. Det undrer mig gang på gang, at der er partier, som vitterligt mener, at det er vigtigere at give de højestlønnede flere penge på kontoen, end det er at sikre en ordentlig behandling af vores ældre medborgere og børnene i daginstitutionerne. Heldigvis har vi i Dansk Folkeparti fået trukket regeringen i den rigtige retning. Det har også gjort, at vi har sikret flere penge til velfærden via de seneste finanslove.

Vi har således også sikret aftaler med kommunerne, der har givet dem flere penge at bruge. Modsat de aftaler der blev indgået under SR-regeringen fra 2011-2015, hvor kommunerne måtte indskrænke for at give plads til nedsættelse af selskabsskatten.

Dengang pålagde Margrete Vestager, Helle Thorning-Schmidt, Bjarne Corydon og co. kommunerne besparelser. Det dur ikke. Der er behov for det modsatte!

Så lad os i fremtiden sikre kommunerne en økonomi, der svarer til de udgifter, der rent faktisk er. Men samtidig også kræve af kommunerne, at de rent faktisk bruger de penge, der kommer til eksempelvis ældreområdet på netop ældreområdet. En sådan "velfærdskontrakt" er vi i Dansk Folkeparti helt klar til. Det kan måske også betyde et stop for at sende "aben" videre mellem Christiansborg og kommunerne. Et stop for at give hinanden skylden for alverdens ulyksaligheder - at tiden i stedet bruges på at tage hånd om problemerne. Så er vi nået rigtig langt.

Og hvis vi så samtidig får rettet op på udligningssystemet, så vi sikrer, at alle kommuner kan følge med og give nogle ordentlige tilbud til deres borgere, vil det være ekstra godt. I dag stikker nogle områder af fra de andre. Det efterlader mindre velstillede kommuner, der kæmper en ekstra hård kamp for at få tingene til at hænge sammen. Vi skal sikre et Danmark i balance - også på velfærdsområdet. Og det kan vi med en fornuftig udligningsordning.

Lad os nu i fællesskab få løftet velfærden - lad os fremtidssikre vores velfærdssamfund.