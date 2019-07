Velfærd. Vi venter på byen for livet

Læserbrev: Pensionsalderen sættes op. Visitationskriterierne for de ældre bliver løbende strammet. Det modsatte af hvad borgmesteren lovede af bedre velfærd for skattestigninger på ca. 200 millioner. Odense har også fået del i de milliarder, staten har sendt ud til kommunerne. Hvor blev de af? Og nu skal Odense spare yderligere 600 millioner kroner. Denne side kunne fyldes med lovede løfter, der ikke bliver holdt.

F.eks. tidligere borgmester Anker Boyes lovning om "Byen for livet": en bydel i Odense, der skulle kunne huse mellem 200 og 300 mennesker med demens. Et voldsomt stigende problem. Alene i Odense bliver der i gennemsnit konstateret to nye med demens om dagen - en stor udfordring. Det sker, fordi vi bliver ældre, og, the dark horse, at de danskere med anden etnisk baggrund, der også bliver demente, snart vil komme med i statistikken.

"En mulighed for at øge velfærden i Odense og etablere testmiljøer og forskningsaktiviteter i 'Byen for livet', der kan bidrage med vigtig viden og nye arbejdspladser". Sådan sagde den tidligere borgmester i Odense. Inspirationen hentede man i Holland, og byen skulle opføres i samarbejde med OK-Fonden. Byen skulle stå klar i 2018. Det gjorde den ikke, og derfor fyger ansvaret frem og tilbage mellem Odense Kommune, borgmester Peter R. Juel, rådmand Søren Windell og OK-Fonden.

Det er trist, at de to parter ikke vil finde en løsning, der måske ikke løser alle problemerne for de demente, men uden tvivl ville være med til at sikre en højere kvalitet i omsorg og pleje. Indtil da må vi læse, at problemerne for de demente måske skal løses med en GPS, der uden tvivl vil hjælpe til med at finde de, der forlader deres hjem, inden ulykken rammer dem. Men, det var måske en løsning i stedet at give byrødderne og OK-Fonden en GPS på, der bliver stillet ind på samarbejde og ansvar. Så de demente kunne gå frit rundt i "Byen for livet".