Velfærd. Vi kan ikke klare opgaven alene

Egentlig er det rigtig glædeligt, at der kommer flere børn og at vi bliver flere ældre i Odense. Det er gode ting. Det kan Danmarks Statistik fortælle. Men med det følger der store udfordringer med vores velfærd.

Vi er nemlig ikke fortsat lige så mange til at løfte de opgaver. Altså færre i den arbejdsdygtige alder. Det kan Danmarks Statistik også fortælle. Sammensætningen af ældre borgeres behov ændrer sig. Der bliver flere rigtig gamle med aldersbetingede belastninger, og der bliver flere ældre i det hele taget med komplekse sygdomsforløb. Behovet for flere forskelligrettede velfærdsindsatser fra kommunen strækkes derfor over en længer periode for den enkelte ældre medborger. Tal viser at ca. 50% af de +80-årige vil få brug for forskellige indsatser fra kommunen. Og selv om - vi tænker nyt af nye sundhedsfaglige veje og med velfærdsteknologi f.eks., så kan vi ikke klare opgaven i kommunerne alene. Og selv om - vi har en rehabiliterende tilgang, kan vi ikke forhindre alderdom og de sygdomme som følger med. Det er vigtigt med opmærksomhed på udfordringerne nu - for at undgå en social bagside så der ikke kommer ulighed i vores sundhed. Christiansborg må samarbejde.

Vi kan ikke stå alene hverken borger eller kommune. Vi kan ikke løfte velfærdens værd hver især.