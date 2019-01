Velfærd: Vi driver børn af sted som kvæg

Da jeg var skoledreng i 70´erne, var det at gå i skole ikke altid noget, jeg så frem til, men vi led ikke af skolevægring.

Engang i et frikvarter gik jeg gårdvagt hånd i hånd med min tysklærer. Ikke fordi jeg gerne ville, men fordi jeg var tvunget til det. Jeg havde dummet mig. Måske havde jeg "valgt" at komme for sent, fordi rygtet lød, at en gut i nabolaget havde købt sig en ny VW Golf 1 GTI, som vi bare måtte se.

Jeg husker det faktisk ikke, men jeg husker til gengæld helt tydeligt det finurlige årvågne blik, min tysklærer sendte mig, alt i mens han rullede knoerne i min hånd igennem et helt frikvarter. I dag kan jeg stadig smile, jeg ejer en VW Golf 2 GTI og taler i øvrigt udmærket "Tankstelle-tysk".

Jeg blev sendt på inspektørens kontor. Her fik jeg et bolsje og en snak. Han vidste godt, hvad jeg hed, og måske var han mest af alt en god skoleleder, fordi han dybest set ikke havde lyst til at være det.

Min klasselærer var rolig og rar og havde altid tid til en snak efter sådan et frikvarter. Hun inviterede endda hele min klasse hjem i privaten en gang. Ikke fordi hun skulle, eller fordi vi skulle nå et fagligt kompetencemål, men udelukkende fordi hun havde lyst og forstod, at det havde vi også. Vi fik kage og sodavand, og det var en god dag blandt mange andre. Bagefter tog vi ned til åen for at se, om der var gået krebs i rusen eller en ørred på den bundline, vi ulovligt havde lagt ud i et sving på engen.

I dag er jeg bekymret for mine børns fremtid. Hvorfor?

- Skolevægring og et stigende antal børn i ungdomspsykiatrien er blevet hverdagskost.

- Troen på fremtiden er erstattet af skræmmekampagner og en luren efter "low performere".

Kernevelfærd er erstattet af læringsmål , gensidig "leder-petting" og skattelettelser til de velstillede.

- Åen er mange steder lagt i lige løb.

Jeg skal ikke glorificere min egen barndoms kernevelfærd, men der er en markant forskel på nu og dengang. Offentligt ansatte havde tid dengang, og de gjorde det, de var bedst til. Det var sådan, et velfærdssamfund var tænkt at skulle fungere, og det gjorde det.

Vi var verdenskendte for det. Det havde sin egen drivkraft, og drivkraften hed menneskelighed og tryghed for borgerne samt arbejdsglæde og tillid hos de ansatte. Men vigtigst af alt var der dengang politisk konsensus om, at børn ikke skulle drives af sted som en flok kvæg for at præstere mest muligt i vækstens navn.

Vi er i dag verdenskendte for længden af børnenes skoledag.

Men der er ved at ske en stille ændring. Finansministeriet er udsmykket med pengekasser og ikke børnetegninger, men flere og flere politikere er ved at indse, at den nuværende kurs er indviklet svindel. Dem skal vi huske at støtte ved det kommende valg, for ellers ender vores unger som fremtidens daglejere til den lavest mulige løn.