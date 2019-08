Velfærd. Venstre skylder penge

Læserbrev: Under sloganet "kernevelfærd frem for letbane" løber Venstres byrådsmedlemmer i et læserbrev den 12. august endnu engang fra en aftale og glemmer i forbifarten at fortælle læserne, at selvsamme Venstre skylder penge, når det handler om at sikre Odenseanerne kernevelfærd. Venstrepolitikerne har nemlig af flere omgange stemt imod velfærdsprocenten og er netop ved at løbe fra regningen i den omprioritering fra administration og kultur til kernevelfærd, som resten af byrådet er i gang med at tage ansvar for. Helt præcist skylder Venstres byrådsmedlemmer en forklaring på, hvor de vil finde de 300 mio. kr. fra velfærdsprocenten og de 200 mio., som partiet ikke vil tage ansvar for at finde i omprioriteringer, selv om de i valgkampen sagde, at man bare kunne omprioritere i stedet for at hæve skatten.

De har altså et minus på en halv milliard, de må redegøre for, før de kan begynde at afgive nye velfærdsløfter. Venstres politik om at løbe fra en aftale er ikke noget nyt. Først var det vandkulturhuset, dernæst Odeon, så lukningen af Thomas B. Thrigesgade og nu letbanens etape 2. Det er skræmmende at tænke på, hvor mange arbejdspladser, Odense var gået glip af, hvis Venstrepolitikerne havde fået deres vilje; hvor mange investorer, som var blevet skræmt væk fra vores by af deres slingrekurs. Nu binder man så et velfærdsløfte op på ikke at ville etablere letbanens anden etape, som ligesom den første skal finansieres med hjælp fra staten. Det er altså ikke penge, som man bare sådan lige kan bruge på noget andet. Man kan ikke tolke det som andet end en vildledningsmanøvre, som skal dække over Venstres manglende vilje til at prioritere velfærden. Det er rent og skært velfærdsbluf. Som ene og alene har til formål at forvirre Odenseanerne og skabe modstand imod letbanen.