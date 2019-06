Velfærd. Venlighed har vi råd til

Læserbrev: I Radioavisen 25. juni 2019 kl. 12.00 blev følgende sagt: "... flere ældre og børn er en giftig cocktail for økonomien..."

Det er en sprogbrug, der er meget uheldig, omend den er i overført betydning. Det peger ikke mod konstruktive løsninger for det stadigt stigende befolkningstal. Hvordan finder vi konstruktive og opfindsomme løsninger på en demografisk udfordring, som gør at såvel social- og sundhedsassistenter som sygeplejersker og de ældre kan trives i deres fælles dagligdag?

Børnene skal altid føle sig velkomne på sygehus, bibliotek, børnehaver og skoler. At blive intimideret det kollektive samfund i en tidlig alder kan give livslang angst for at møde op på de offentlige kontorer, hvis opgave faktisk er at hjælpe borgeren. Rig eller fattig, barn, voksen, ældre eller gammel skal borgeren mødes med venlighed og imødekommenhed. Værdier, der ikke belaster offentlige budgetter, derfor må konklusionen blive, at det har vi råd til.

I en travl hverdag kan det være svært at leve op til at modtage borgeren med venlighed. Travlhed bruges ofte som undskyldning for en 'uvenlig/ træt' tone. Min oplevelse er, at især nye ansigter, dem man ikke kender får en mere afvisende eller pågående modtagelse. Borgerens ydre fremtoning kan være afgørende for, hvordan de ansatte kommer borgeren i møde. Ingen er perfekt, heller ikke den, der er ansat i et offentligt embede. Men som ansatte i borgernes tjeneste har netop de offentligt ansatte en særlig pligt til at være rollemodeller for os andre i venlighed, når vi møder op på de bonede gulve.

Og heldigvis. Disse medmennesker findes, dem møder vi også. I skal have den største ros og tak. Det er fantastisk at blive mødt af imødekommenhed - hvad kan jeg kan gøre for dig - nu skal jeg vise dig rundt - du er ikke den første, der siger det, der har været mindst 10, der har sagt det samme.

Ingen er perfekt - alle har ret til at øve sig i imødekommenhed. Husk, det belaster ikke budgetterne, det spreder god stemning i et stresset samfund, hvor høj som lav får en større mulighed for trivsel.