Velfærd. Velfærdsforringelser er virkelighed for mange fynboer

Finansloven indeholder forringelser. De sætter sig bl.a. igennem i kommunerne og flere historier kommer frem i spalterne på lokalsiderne i Fyens Stiftstidende om, hvorledes velfærdsforringelserne rammer konkret bl.a. for de ældre, men også daginstitutioner og skoler.

Nogle af besparelserne kunne være lempet i forbindelse med kommunernes budgetpolitik. Ikke alle kommuner har sikret brede budgetaftaler, der har prioriteret den nære velfærd.

Fire daghjem blev fra 1. januar 2019 lukket i henholdsvis Assens, Haarby, Aarup/Vissenbjerg og Tommerup. Assens Kommune skal i fra 2018 - 2021 årligt spare 45-49 millioner kroner.

Besparelserne kommer nu i form af konkrete historier om, hvorledes ikke blot ældre bliver ramt, men også deres familier på tab af konkret velfærd og værdighed for de ældre. Hertil skal lægges den større ensomhed, der rammer mange ældre, fordi den kommunale service rationaliseres. Ældre borgere kan ikke besøges så ofte som før og får ikke gjort rent og får bad i samme omfang som tidligere. Det rammer ældre og deres pårørende dybere end man tror på tab af konkret velfærd, men ikke mindst værdighed, følelsen af at høre til, at være agtet, fordi man i et langt liv har ydet sit bidrag til samfundet i form af arbejde og skat.

Derfor er der en virkelighed bag tallene i finansloven, der i det kommende år vil betyde velfærdsforringelser. Regeringen peger på, at der er en begrænset vækst på finansloven på 0,4 procent, hvilket svarer til to milliarder kroner. Men her er der ikke taget højde for det såkaldte demografiske træk - at der hele tiden bliver flere ældre i samfundet. Når det forhold indregnes, skal der i ifølge Finansministeriet bruges 3½ milliarder mere, altså kommer der til at mangle to milliarder kroner, som så betyder, at besparelserne fortsætter.

Men hvad bruger regeringen og Dansk Folkeparti så pengene på, når vi aldrig har været så rige som nu - svaret er: De vil tage fra ældre og give til ejere af privatfly og flere af Lars Løkkes ministre fremlægger konkrete politikforslag til at underfinansiere velfærden for at finansiere topskattelettelser.

Socialdemokratiet vil en anden vej. Vi vil have værdigheden tilbage i dansk politik. Vi vil værne om velfærden.