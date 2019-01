Velfærd. Sværere at bryde social arv - er det rimeligt?

Kære politikere. Danmark er på den forkerte kurs. I må stoppe den stigende ulighed.

Der var engang, hvor Danmark var et mere lige land end i dag. Hvor der var kortere afstand mellem rengøringsassistenten, skolelæreren og direktøren. Hvor deres børn oftere gik i samme folkeskole. Hvor få havde for meget og færre for lidt.

Men de seneste årtier er der blevet større forskel mellem rig og fattig. En af mange forklaringer er, at nogle politikere hellere vil give topskattelettelser end investere i mennesker eller det sociale sikkerhedsnet.

Det går særligt ud over de allerfattigste. Men uligheden rammer os alle sammen, også her på Fyn. Det er samfundet, der taber, når det bliver sværere at bryde den sociale arv.

Det er på tide, at vi spørger os selv: Er det rimeligt, at Danmark fortsætter i den retning?Siden 2002 er der givet indkomstskattelettelser for 52 milliarder kroner. De rigeste 10 procent har i gennemsnit fået 174.500 kroner mere at købe for. De fattigste 10 procent har fået 900 kroner mindre i disponibel indkomst. Er det rimeligt?Når topskatten lettes, så stiger uligheden. Når dagpengene forringes, kontanthjælpen sættes ned og adgangen til førtidspension begrænses, så stiger uligheden. Og når der spares på beskæftigelsesindsatsen, uddannelse og indsatsen mod social dumping, så stiger uligheden.

Oven i det stiger folkepensionsalderen, vi skal være længere på arbejdsmarkedet. I 2022 vil den være 67 år og i årene fremover stiger pensionsalderen og vi ender med Europas højeste pensionsalder. Mange tvivler på, om de overhovedet når pensionen og det skaber utryghed.

Vi skal have en anstændig afgang fra arbejdsmarkedet. Politikerne må ændre kurs, så vi igen får et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt. Alt andet er urimeligt.