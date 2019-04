Velfærd. Pandaer før ældre

Læserbrev: Vi kan godt bruge 160 mio. og et årligt tocifret eller er det trecifret millionbeløb på at passe to pandaer samtidig med, at vi ikke har råd til de mest basale velfærdsydelser. Hvad er det for nogle politiske prioriteringer?

Ældre mennesker i Danmark skal tåle at ligge i deres egen afføring eller slet og ret skide i bukserne, fordi vi ikke har råd til at ansætte de mennesker, der skal til for en ordentlig omsorg. Husk at fortælle dét til de kinesiske ledere, næste gang I er til taffel hos Margrethe. Alle de ansvarlige politiske partier fra Liberal Alliance, Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten smykker sig med pæne ord og smukke hensigtserklæringer om en god offentlig velfærd. Kan nogen politikere fra foranstående partier fortælle, hvorfor det er vigtigere at passe to pandaer end passe vore ældre medborgere på landets plejehjem? Hvad er din plan Lars Løkke?