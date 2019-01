Velfærd. Odense skal have en børnefattigdomsgrænse

Som i alle andre byer er der mange slags børn i Odense. Otte procent af børnene i denne by lever i familier under den fattigdomsgrænse, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har fastlagt. Det svarer til hvert 12. barn eller to i hver eneste klasse, der vokser op i en familie, hvor det kan være svært at finde pengene til alt fra børnefødselsdage til fritidsinteresser.

Det er selvfølgelig et generelt tal. I nogle klasser er der ingen af den slags børn, mens de i andre fylder godt op. Men uanset hvad placerer tallene Odense i en kedelig top 10 over de kommuner, hvor der er størst børnefattigdom. Faktisk er det her i byen, at man finder det allerfattigste postnummer i hele landet - nemlig 5240 Vollsmose - og også det fjerdefattigste i Bolbro.

Vi ved, det har konsekvenser at vokse op på den måde i form af et liv med lavere karakterer, kortere uddannelse, lavere lønninger og ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. Konsekvenser, der for nogle følger dem ind i voksenlivet og bidrager til, at den sociale arv kører i ring. Det synes jeg, vi har et ansvar for at gøre noget ved.

Derfor ønsker Radikale Venstre, at der indføres en børnefattigdomsgrænse i Odense, så antallet af børn, der lever i fattige familier, opgøres hvert år, og der politisk tages stilling til, hvad vi skal gøre ved det.

Vi foreslår at bruge Danmarks Statistiks indikatorer i arbejdet. De er udviklet som et led i hele Danmarks fælles indsats med FN's verdensmål nummer et, der netop handler om at afskaffe al fattigdom. Verdensmål, som vi i Odense Kommune jo også har forpligtet os til, og hvor vi ønsker at gå forrest i at skabe en positiv udvikling.

Det skal vi have gjort over hele byen, så man uanset postnummer ikke skal vokse op som fattig. Jeg er rådkvinde for alle børn - ikke bare dem der bor på min egen vej, lever på samme måde som jeg, eller vis forældre stemmer på mig.

Og når der ikke er udsigt til, at et flertal på Christiansborg vil ændre på ydelserne eller for alvor løfte den her dagsorden, så er vi nødt til her i kommunen at fokusere på det, vi selv kan gøre.

Skal vi gøre endnu mere for at få børnenes forældre i job, skal vi have endnu mere gang i frivillige foreninger, skal børnene have et buskort eller skal man kunne låne en cykel af skolen? Kan vi hver især som borgere gøre noget?

Personligt er jeg overbevist om, at uddannelse er det mest kraftfulde våben mod fattigdom og ulighed, og at vi med fordel kan bruge flere kræfter og ressourcer her. Men der er mange mulige løsninger - første skridt er bare, at vi tager drøftelsen og påtager os opgaven. Det håber jeg, mine kollegaer i byrådet vil være med til.