Velfærd: Mere brugerbetaling er ikke velfærdssamfundets redningskrans

Fyens Stiftstidende tager fejl, når Peter Hagmund i lederen 5. december skriver, at stat, regioner og kommuner "ikke kan indfri de forventninger, som allehånde samfundsgrupper har til det offentlige." og, at borgerne må indstille sig på, "selv at betale mere for at få passet vores børn, komme hurtigt til lægen eller få ordentlig hjemmepleje. Staten, regionen og kommunen kan helt enkelt ikke klare alt."

Man skulle næsten tro, at Hagmund havde skrevet af efter et af de borgerlige partiers partiprogrammer, for rationalet i indlægget er altså, at vi med brugerbetaling må opveje for den ringe og stadigt ringere offentlige service som borgerne udsættes for, pga. de nedskæringer og velfærdsforringelser politikerne i årevis har underlagt den offentlige sektor.

Hagmunds regnestykke hænger ikke sammen, for skattebetalt velfærd er billigere end brugerbetaling. Det ved vi fra USA, der oftest bruges som skræmmende eksempel, men også i en hel del europæiske lande må borgerne svinge kreditkortet eller tegne dyre forsikringer for at få den fornødne service. Så hellere betale via skattebilletten.

Danmark har rigtig nok et af verdens højeste skattetryk, men det er kun den ene del af regnestykket. Hvis man sandfærdigt skal præsentere de fynske læsere for et fuldkomment billede, så må man selvfølgelig også regne sociale udgifter med. Ser vi på indkomstskatten, sociale bidrag og indirekte forbrugsskatter, så er Danmark ikke i nærheden af en topplacering, der indtages af Ungarn, Belgien og Østrig.

Politik handler nu engang om prioriteter. Jeg vil hellere prioritere vores børn, vores syge og vores ældre fremfor at udskrive nye skattesænkninger, der primært gavner dem, der i forvejen har mest, og som har råd til at betale med dankortet for en bedre velfærd. Det er ikke en naturlov, at der bare skal skæres ned.

Det handler om, hvordan vi fordeler goderne i vores samfund - for der er penge nok. Vi er ved at skabe et velfærdssamfund med A- og B-hold, hvis vi fortsætter ad den vej, Hagmund er fortaler for. I stedet for at lægge os fladt ned for den udvikling, så må vi vælge nogle politikere, der vil kæmpe for den samfundsmodel vi har bygget op.

De fleste danskere er indstillet på at spare op til alderdommen, så folkepensionen kan suppleres med egen pensionsopsparing - så langt er jeg enig med Hagmund - men den værdige alderdom handler ikke bare om pension. Det handler også om vores ældrepleje, hjemmehjælpen, plejecentrene og vores sundhedsbehandling. Her kan det altså ikke være rigtigt, at danskere der har slidt og slæbt et helt arbejdsliv ikke kan få en værdig tilværelse, når de som pensionister har brug for fællesskabets hjælp.

Der er mange forventninger i velfærdssamfundet. Og det med rette. Lad os lytte til forventninger og løfte vores fælles velfærd i stedet for at afvikle den. Det mener jeg i sidste ende vil skabe et bedre, stærkere og rigere samfund, hvor vi sikre at alle er med.