Velfærd. Lad os gøre gode tider bedre

Lige nu bruger vi meget tid på at tale om tal. Fordi regeringen snart er klar med en finanslov. Men jeg tror ærlig talt, at de fleste ældre - og at deres voksne børn og børnebørn er ligeglade med tal. De kan godt mærke, hvordan virkeligheden er blevet.

Vores velfærd er presset. Jeg tror ikke, alle danskere har tiltro til, at der vil være en ordentlig ældrepleje til dem, når de bliver ældre. De fleste kan også godt se, at ansatte på vores plejehjem har alt for travlt. At de ikke altid har tid til at snakke med den enkelte ældre, som eksempelvis den ældre demente dame, når hun er ked af det og ikke kan huske, hvorfor hun bor der.

Socialdemokratiet ønsker en værdig ældrepleje med mere tid til omsorg og nærvær. Men det er altså svært, når vi har en regering, som for hver gang, der bliver to ekstra ældre, kun vil betale for den ene.

Vi får aldrig en ordentlig ældrepleje, hvis kommunerne skal starte hvert år med at skære. Heller ikke selvom regeringen deler gaver ud et enkelt år.

Hele efteråret har de fynske kommuner siddet og kigget i ubehagelige sparekataloger - fordi der bliver flere ældre og kommunernes penge bliver færre. Derfor siger vi, at velfærden skal kunne følge med, når vi bliver flere ældre.

Det er i de gode tider, vi skal investere i mennesker og samfund og dermed vores velfærd.

Derfor er det nu, vi skal udbygge tilliden til medarbejdere i den offentlige sektor og dem, der afhængige af deres arbejde, hvad enten det gælder de handicappede, hjemmehjælpen for de ældre, personale og børn i daginstitutioner og skoler.

Flere steder på Fyn har byrådene ønsket at placere den helt overvejende del af besparelserne på de velfærdsudvalg, der netop omhandler de handicappede, de ældre, børnene og skoleeleverne. Det er en uholdbar prioritering i forhold til borgere og medarbejdere, der rammes.

Vi er mange, der gerne "taler Fyn op". Vi ønsker også flere tilflyttere til de fynske kommuner. Men det bliver stadig sværere, når velfærd for handicappede og ældre bliver stærkt forringet, og børneinstitutioner og skoler får udhulet kvaliteten.

Lad os være fælles om at værne om velfærden og gøre gode tider bedre.