Velfærd. Hvad ved politikerne om de allerældste?

Læserbrev: Selv hører jeg til i kategorien gammel. Og som gammel klarer de fleste os udmærket. Både økonomisk og med helbredet. En del af os tager også gerne debatten med politikerne. Derfor dømmer politikerne ofte os gamle ud fra denne "aktive" gruppe, der er gået på pension for nogle få år siden. Der er også stemmer i os. Os der kan klare sig økonomisk, selv holde have, hus og skovle sne om vinteren.

Politikerne er ikke opmærksomme nok på, at vi bliver ældre. At det bliver sværere at klare problemerne. I haven og med rengøringen. Flere har nu kun folkepensionen at leve for. Pensionistservicen var en god hjælp, men den blev fjernet. Glæden ved klippekortet ligeså. Og medicinen er ikke blevet billigere. Nogle skranter mere end andre, og har virkelig brug for hjælp. Madlavningen er blevet et problem, kræfterne slår ikke til. Men det er svært at få hjælp.

I de to omtalte grupper oplever vi flere og flere demente. Dem havde borgmesteren, læs magten, i byrådet ellers lovet skulle få "En by for livet". Det blev ved tomme ord. Den der har magten, diskuterer ikke. Punktum. Det kunne ellers have givet en mere værdig tilværelse for mange gamle og ældre.

Men vi bliver jo "gamlere". Så hvad gør vi med de allerældste. Har vi styr på dem? Det fornemmer man ikke. Det er i den gruppe, vi finder de allersvageste. Dem, der virkelig har brug for hjælp. Og den hjælp kunne politikerne alt andet lige, sørge for de fik. I stedet stuver politikerne en del af disse allersvageste af vejen på plejehjem. De fleste er demente. Er det i orden? Nej, det er det ikke. Forstår politikerne da ikke, hvad det vil sige at være allerældst? Åbenbart ikke. Og der bliver endda flere og flere af dem.

Alt sammen noget politikerne burde have viden om, men det interesser ikke nok. Det bliver gemt væk i en tom sparebøsse. Det samme gælder for danskere med anden etnisk baggrund. En gruppe der vokser kolossalt, og vil komme at kræve resurser, vi slet ikke tænker på. Pt. er disse gamle gemt væk grundet kulturen. Hvor mange ikke kan forklare sig, grundet sprogvanskeligheder. Der vil på området opstå problemer, vi ikke kender til i dag. Hvor penge ikke nok, fordi politikerne igen sover igennem på vagten.

Derfor burde Odense Byråd få løst "En by for livet", der jo er et overskueligt problem. Få gennemtænkt hvordan de gamle, ældre og ældste får en værdig tilværelse og afslutning på livet. En afslutning hvor man er mæt af dage, der naturligvis også indebærer en snak om, hvad dette betyder. At man vel ikke skal have målt kolesteroltal, og fyldes med medicin som 100-årig, og have en hjertestarter liggende under sengen.