Vinteren har indtil videre været meget mild - det er ikke meget sne, der er faldet. Selv om mange af os drømmer om en hvid jul/vinter, hvor børn og børnebørn - og os store børn - kan komme ud og lege i sneen, ja så er der altså også en lille gruppe mennesker for hvem, kulde og sne kan være dødbringende.

Gadens folk. Mennesker er hjemløse af mange forskellige grunde. Men ofte er misbrug, psykisk sygdom, stigende ulighed og ensomhed samt stramme økonomiske og sociale reformer de typiske årsager.

En ting er at tale om skæve sociale reformer. Noget andet er rent faktisk at gøre noget ved det. I Alternativet ønsker vi handling. Trods diverse projekter og investeringer står vi tilbage med et stadig stigende antal hjemløse, især blandt vores unge. Det mener vi i Alternativet, er helt uacceptabelt i et rigt samfund som vores. Alternativet har derfor, i samarbejde med Gadejuristen og mere end 50 hjemløse, udarbejdet 10 forslag til værdige veje ud af hjemløshed i udspillet "Et Alternativ til gaden". Det vores hjemløse efterlyser er bl.a.:

- bedre boligindsatser og sikre bosteder.

- personlige og meningsfulde indsatser som f.eks.. gadepsykolog, hjemløsekort og socialt frikort samt personligt budget på op til 50.000 kroner, der skal understøtte den enkeltes egne ønsker og behov samt øge motivation gennem større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.

- afskaffelse af tiggeriloven og et stop for tvang og sanktioner.

At kriminalisere det at være hjemløs med diverse ulighedsskabende og stigmatiserende reformer er ikke vejen frem. Tværtimod. Derfor skal vi ud over ovenstående også have ophævet zoneforbuddet. Det forbud, der strider imod FN's anbefalinger, som Danmark selv har været med til at foreslå, og som sidste år resulterede i at Hus Forbi-sælgeren André Christiansen blev bortvist fra Københavns Kommune i tre måneder. Hvorfor? Fordi han havde fundet tryghed i, sammen med andre hjemløse, at sove på Strøget. Betjentene, der anholdt og udviste André, vurderede, at hans overnatning i gadebilledet var utryghedsskabende. Utryghedsskabende? Hvad betyder det helt præcist? Og for hvem? Hvordan kan det være utryghedsskabende, at de mest udsatte mennesker i vores samfund slår sig sammen for varme og tryghed?

Kære danskere. Det er på høje tid, at vi genopretter empatifølelsen og tilliden til hinanden. På høje tid at vi genopretter det danske velfærdssamfund, som det engang var kendt for; et sikkerhedsnet, der greb vores svageste og mest udsatte medborgere. Dét står højest på min dagsorden som folketingskandidat og menneske. Og jeg håber, det står højest på din. For et bedre Danmark, for et grønt håb - stem med hjertet. 2019 skal være løsningernes år.