Velfærd. Fritidspas til alle børn

Har alle børn ikke ret til en god barndom, der ikke er præget af fattigdom? De fleste vil nok svare ja. Dog er det ikke sådan, virkeligheden er for mange børn og unge i dag.

I december udgav Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en rapport om børnefattigdom i Danmark. Rapporten konkluderede, at der lige nu lever 64.500 børn i fattigdom. Det er hverken rimeligt eller retfærdigt.

De fleste ved, at sport og fritidsaktiviteter i børns fritid er til stor gavn for alle børn, rig som fattig. Fritidsaktiviteter er med til at styrke børns evner og omgangskreds.

Derfor er det vigtigt at gøre fritidspas obligatorisk for alle rundt i landets kommuner. Det vil være med til at bryde den negative sociale arv blandt børn.

I et velfærdssamfund som det danske skal alle børn - rig som fattig - have mulighed for at tage del i foreningslivet. Og ingen børn skal leve i fattigdom.