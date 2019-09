Forsiden på FS den 10. september, troede jeg i første omgang at det var bagside-drengene, men nej, det var sandheden om mad og drikke i det der kaldes Odense Food Festival.

Set i lyset af, at der mange mennesker der dør på grund af hygiejnen, undre det mig at man ikke kan bruge såkaldte "kagespader" når man skal tage smørrebrødet? Hvad med servietter og lidt at sætte brødet på, var jo nok et andet sted en som på billedet. Har man lige været på toilettet, fik man ikke sat parfumen det rigtige sted, kløede det vist sted?

Men at tage smørrebrødet i det offentlige rum med klør fem, det siger jeg godt nok nej tak til. Velbekomme...