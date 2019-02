Vejarbejde. Er skiltene blevet glemt?

Læserbrev: Foranlediget af artiklen om de mange fartsyndere på Svendborgvej vil jeg sige, at det vejarbejde har varet i over et halvt år med skiltning på 40 km. På det sidste har der ikke været arbejdet i krydset, men der står stadig vejarbejde. Hastigheden på 40 km har aldrig været ophævet ind mod byen.

Det nærmeste er et skilt næsten inde, hvor Odensevej går til venstre, og der står 60 km med streg over. I dag den 20. februar står der stadig et skilt på 60 km med et kryds over lige inden krydset hvor Hestehaven går af.

Så hvad skal man tro, især når der hver dag kører massevis af patruljevogne på Svendborgvej. Der er to i bilerne så den ene kunne vel lige ringe det rette sted hen og få ordnet tingene. Men det hører måske ikke med jobbet.