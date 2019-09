Ved du, hvor din mad kommer fra?

Alle har en holdning til fødevarer. Og sådan skal det være. Vi skal alle have mad på bordet, og jeg er glad for at være en del af et erhverv, der optager danskerne. Men i takt med, at flere finder det attraktivt at bosætte sig i storbyerne, skabes en dalende opmærksomhed for livet på landet og en generelt faldende berøringsflade med fødevareproduktionen. Specielt den del af fødevareproduktionen, der finder sted før din mad rammer supermarkederne.

Dette ærgrer mig selvfølgelig. Især fordi jeg er meget stolt af det, vi laver lige her hos Orskov Foods, men også fordi vi i Danmark producerer nogle af de bedste fødevarer i verden og er frontløbere på innovativt og bæredygtigt landbrug globalt set. Dette skal vi være stolte af.

Vi er stolte af vores erhverv og ønsker at vise danskerne, at hos Orskov Foods gør vi, hvad vi kan for at følge med det moderne landbrug og samtidigt levere frugt i verdensklasse.

Vi er en del af noget af det bedste i verden - vi er danske landmænd.

Vi driver sammen Orskov Foods på Fyn, hvor vi har stor fokus på traditioner, som viser sig i hele vores værdikæde. Vi er et familiedrevet landbrug, hvor vi aktivt inddrager vores børn. Vi har et fælles ansvar over for den næste generation, til at skabe en større forståelse for, hvad det danske landbrug egentlig er.

Vi støtter igen i år op om Åbent Landbrug, hvor vi landmænd over hele landet står klar med åbne arme. Vi åbner vores landbrug for danskerne, så I kan få et indblik i, hvad det vil sige at dyrke moderne landbrug. Åbent Landbrug giver danskerne en mulighed for at komme helt tæt på, og med egne sanser opleve landbrugets mange facetter, og heldigvis benytter flere tusinde danskere sig af denne oplagte mulighed.

Vi gør, med andre ord, alt for at være noget af det bedste i verden, besøg din lokale landmand og vurdér selv.