Vanvittig tandlægeudgift

Læserbrev: Jeg var for nylig hos tandlægen og fik at vide, at det ville være nødvendigt at lave en behandling til 67.000 kroner. Jeg spurgte tandlægen, om det skyldtes, at jeg ikke har passet mine tænder ordentligt, men det var det absolut ikke, sagde han, og det var meget almindeligt med behandlinger til den pris.

Nu er jeg i den situation, at jeg godt kan betale, men der er da mange mennesker, som ikke har en kinamands chance for at skrabe så mange penge sammen. Hvad gør de?

Det fik mig til at interessere mig for de forskellige partiers holdninger til dette spørgsmål. Og jeg fandt frem til, at det eneste parti, der bekymrer sig for folk som mig, er Enhedslisten. Partiet fik under den socialdemokratiske regering gennemført ordninger for visse patientgrupper som en del af partiets langsigtede mål om, at tandbehandling skal under den gratis offentlige sundhedsordning. Og nu har man lavet en plan for, hvordan vi i løbet af 10 år kan gå fra privatiseret tandpleje til gratis tandsundhed for alle, bl.a. ved at stoppe den borgerlige regerings vanvittige skattelettelser.

Det er faktisk det eneste parti, der gør sig den slags tanker.