Valgtemaer går ikke efter væsentlighed

På kant: Om lidt er der valg, og så skal vi igen diskutere udlændinge. Ikke fordi udlændinge er noget stort problem, men fordi dansk politik lider af tunnelsyn. Hvis vi er heldige, kommer valgkampen også til at dreje sig om sundhed og måske klima, hvilket ikke er et øjeblik for tidligt.

Der er imidlertid et emne, som vi nok ikke kommer til at diskutere, og det selvom det er helt afgørende for landets fremtid. Dette emne er uddannelse, der af en eller anden grund betragtes som kedeligt og usexet, og derfor alt for ofte henvises til et lille hjørne af den politiske debat.

Men det burde stå i midten.

For uddannelse handler om den enkeltes mulighed for at skabe sig det liv, han eller hun ønsker. Uddannelse er en forudsætning for, at vi kan have gode daginstitutioner, ordentlige plejehjem og glade børn i skolen. Jo bedre uddannelse des bedre behandling får vi, når vi bliver syge, ligesom uddannelse er nøglen til mange nydanskeres vej til arbejdsmarkedet og er helt nødvendig, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Og så er uddannelse i øvrigt en forudsætning for demokrati og velstand. For hvis ikke vi har kloge hænder og kloge hoveder, hvad skal vi så leve af?

Alligevel kommer vi kun til at høre små pip om uddannelse, når valgkampen kører. Og det er både ærgerligt og uforståeligt, for der er virkelig ikke ret meget, der er vigtigere.