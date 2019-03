Valgs prøvelse bliver afgørende

Det handler i bund og grund om den persons samvittighed i forhold til at stille op til Folketinget som tidligere straffet. Det det må komme an på valgbarhedsloven og tidligere straffeattest, samt hvad vælgerne mener om at sætte tidligere straffede personer i Folketinget især når det handler om penge.

Vi har set korruptionen tæt på i flere henseender, så der er absolut ingen grund til at sætte tidligere straffede personer i Folketinget efter min mening, og nej, jeg ville ikke give en underskrift til, at en tidligere straffet person kan stille op til Folketinget, men jeg formoder at såfremt en tidligere straffet person bliver valgt i Folketinget vil der blive tale om valgs prøvelse i Folketinget, og måske vil det betyde at personen ikke kan få sæde i tinget selv om vedkommende har fået stemmer nok. Tillige er der en vis årrække, hvor man inden for denne årrække ikke kan blive valgt, hvis man har en plettet straffeattest, og det bliver sandelig spændende at se, hvad valgte folketingsmedlemmer mener, når valget er overstået.

Skal Danmarks folketing efterhånden bestå af tidligere straffede personer og dermed kommer tanken om korruption meget tæt på.