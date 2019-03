Valgkampens niveau: Tror I, at vi er idioter?

Der er allerede gået valgkamp i den, selv om valget endnu ikke er udskrevet. Man ser det for eksempel i Dan Jørgensens indlæg i Fyens Stiftsatidende den 14/3, hvor han primært anvender spaltepladsen til at så tvivl om en modstanders troværdighed. Hvor er jeg allerede træt af det. Hvorfor skal vi sagesløse vælgere endnu engang gennem flere måneder tilsøles med valgpropaganda på laveste niveau? Tror I, vi er idioter alle sammen? Tror I, vi gider høre på dette nonsens, måske for at modtage en kold Odense Pilsner af Dan Jørgensen som belønning?

Man må indrømme, at samme Jørgensen er grebet af entusiasme for sagen. Han angriber sin politiske modstander og stiller ham udfordrende spørgsmål. Og han er så ivrig, at han end ikke orker at vente på svaret, men selv digter videre og forestiller sig, hvad modstanderen vil svare. Han giver den altså som profet for fulde sejl og slutter med at angribe svaret, han selv har digtet. Puha.

Én ting ved jeg efter dette. Jeg vil ikke kunne stemme på Dan Jørgensen. Hans utilslørede personangreb på en politisk modstander, der oven i købet angribes for noget, han ikke har sagt eller gjort, er simpelthen for meget. Det er for tykt, Dan Jørgensen. Kunne du ikke overveje at beherske dig lidt? For eksempel kunne du jo afvente mandens svar. Han skal vel have en chance? Er det ikke almindelig redelighed? Du udviser ikke almindelig redelighed i dit indlæg. Du er med til at trække valgkampen ned på allerlaveste niveau. Se hvor god jeg er. Og se hvor dum og usympatisk min modstander er.

Må vi ikke godt blive fri for mere af den slags? Men det er måske for meget forlangt, så lad mig slutte med et citat af Otto von Bismarck: "Aldrig bliver der løjet så meget som efter et jagtselskab, under en krig og før et valg".