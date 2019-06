Valgkamp og fanatisme

Det er lykkedes Rasmus Paludan at skabe stor opmærksomhed om sit projekt, karakteriseret af fanatisme og had til mennesker af anden oprindelse end dansk.

Det er sket gennem en sjælden fokusering fra mediernes side. Promoveringen af Paludan har været ekstrem og voldsom. Det er, som om diverse medier inderst inde ønsker succes for manden og hans utiltalende projekt. Fokuseringen giver kun mening, hvis ønsket er at skabe "gode historier". Når de så er skabt, kan man passende bede såkaldte "politiske eksperter " om kommentarer . "Eksperterne" er oftest journalister, der optræder som særdeles vidende uden at være det.

DR, TV2 og andre lever fedt på, at journalister interviewer andre journalister, som i dagens anledning er udnævnt til "eksperter". Formålet er naturligvis at skabe fokus på mediet selv.

Der har altid være kamp om den politiske dagsorden. Medierne fortæller ikke mig som forbruger, hvad jeg skal mene. Men de fastsætter den dagsorden, som brugere i større eller mindre omfang forholder sig til. Det er en enorm magt, medierne er i besiddelse af. Og den er i uhørt omfang blevet brugt til at promovere Paludan, bevidst eller ubevidst.

I dette tilfælde er resultatet en ørkesløs diskussion, hvor det fyger med nedværdigende og halvracistiske kommentarer, som åbenbart skal være god tone i valgkampen. Jeg er socialdemokrat. Jeg håber på, at valget også kommer til at dreje sig om de sociale problemer, der er i Danmark, såsom stigende fattigdom, besparelser på uddannelser, manglende "varme" hænder i ældrepleje, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet osv.

Fanatisme har sjældent været karakteristisk for dansk politik. Fanatisme har altid medført voldsomme konfrontationer og store ofre. En vedholdende kamp for større social lighed og med muligheder for alle mennesker - uanset etnicitet, religiøst tilhørssted og social placering - er den eneste vej for at have et ordentligt og tolerant samfund.

Alle ikke-fanatikere har et ansvar for, at dette sker.