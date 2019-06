I valgkampen vil vi høre politikerne komme med fristende valgløfter, de alligevel ikke indfrier. En gruppe, hvor politikerne prøver at hente stemmer, er pensionisterne. Nemme ofre. Der hører til den svageste og mest udsatte del af vælgergruppen. De mangler plejehjemspladser og beskyttede ældreboliger. Sikring af ældrepleje og -omsorg.

Rådighedsbeløbet for ældre i egen bolig, som de er tvunget til at bo i, er minimalt, da de stort set ingen hjælp får. Skal selv betale for alt.

Er der en ældregruppe, politikerne til gengæld ikke lover noget, er det danskere med anden etnisk herkomst. Nogen er blevet enker. Kommer fra Thailand, hentet af og gift med danske mænd. Enkemænd, der kom fra tidligere Jugoslavien og blev gift med en dansk pige. Ældre hentet fra Tyrkiet som billig arbejdskraft, der ikke har salt til et æg. Ældre, der normalt fik hjælp fra familien, men nu i værste fald er gemt væk. Spærret inde.

Mange af disse ældre hører til de absolut fattigste, fattig som fattig, og svageste pensionister. Til trods for, at der er stemmer at hente. Det sker bare ikke. De er valgets virkelige tabere. Ved politikerne da ikke, de eksisterer. Eller. Svaret blæser i vinden.