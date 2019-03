Valg er en herlig oplevelse

Hvor skal krydset sættes? Det spørger Finn Pedersen om i sit læserbrev i Stiften 18. marts. Det skal jeg sige dig, Finn. Du skal stemme på ....

Det lyder nærmest, som om det er synd for os, at vi nu skal til valg igen, og at Finn P. ønsker det danske demokrati afskaffet. Han giver eksempler på, at det står galt til med demokratiet her i dette land. Something is rotten in the state of Denmark.

Jeg kan ikke afvise alle Finn Pedersens påvisninger af det danske demokratis dårligdomme, men vil dog fremhæve, at vi selv har udviklet det og derefter udbygget det adskillige gange, hvilket vi dog ikke har fuldført endnu. Der er stadig ting at udrette, og vi skal have en ny grundlov.

Jeg vil ikke groft sige, at Finn Pedersen er fortaler for demokratiets afskaffelse. Både han og jeg ville nok befinde os dårligt i et diktatur.

Og så er valgaftenen jo en herlig og spændende oplevelse - i et land uden valgsvindel.