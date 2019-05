Valg. Pinlig overbudsrunde fra blå blok

Læserbrev: Vi arme vælgere har i ugevis hørt på de sædvanlige tomme løfter og varm luft, der åbenbart stadig er hovedingrediensen i en valgkamp.

Igen har vi hørt på alt det, som den nuværende regering har fået indført og alt det, som der er planlagt, men hvis man som ganske almindelig borger ser det hele lidt fra sidelinjen, giver det noget hovedrysten og forbavselse.

Vi har hørt om en masse stramninger på udlændingeområdet. Fakta er, at kriminaliteten for denne gruppe ikke er faldet - tværtom: De virkelige forbrydere er stadig i landet.

Vi har hørt om tiltag på ældreområdet. Fakta er, at der er skåret endnu mere, og at de stakkels gamle bliver mere og mere overladt til sig selv.

Man vil ansætte flere politibetjente og sygeplejersker og pædagoger, ja, listen er lang over alt det, som regeringen vil gøre. Men hvor vil man finde alt det personale henne - og hvorfor først nu?

Politikerne fra navnlig blå blok har travlt med at finde huller i rød bloks politik og er inde i en overbudsrunde, der virker pinlig, når der ses tilbage på de sidste fire år.

Der skal nye kræfter til, og Mette Frederiksen er et godt bud, men ligeså snart hun rækker hånden frem til den borgerlige fløj, bliver hun afvist. Man vil hellere have et kaos i landet end prøve at arbejde sammen om, hvad der er bedst for Danmark.

Det er en børnehave, "hvis jeg ikke kan bestemme, hvad vi skal, vil jeg ikke være med til noget". Det er desværre den holdning, der præger dansk politik for nuværende.