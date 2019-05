Valg. Lilleholts selvforherligelse

Læserbrev: Jeg, en mangeårig læser af jeres avis, er fuldt ud klar over, at færre og færre vælger at holde avisen. Jeg ved, at I bliver punket for at låse artikler, som mange gratister gerne ville kunne læse, men trods denne viden har jeg ingen forståelse for, at I sælger jer - og dermed jeres læsere - ved at rundsende med avisen et fancy reklameblad, hvor Lars Christian Lilleholt stråler både i farver og selvforherligelse over alle sine mange fortræffeligheder.

Den samme mand har så mange gode valgkroner med sig, at han endda har fået runddelt samme "blad" sammen med de omdelte reklamer. Manden har åbenbart mange penge, fred være med det, men jeg forventer altså ikke at få den salgs reklamer med min avis.