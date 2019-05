Valg. Hvorfor skal det være så svært at stemme?

Læserbrev: Er der mon et eller andet klogt hoved, der er i stand til at fortælle mig, hvorfor det er så besværligt, ja næsten umuligt, at komme til at stemme for en svært handicappet?

Når valget er udskrevet, kan man sidde og vente på, at der kommer et eller andet venligt menneske, som man kan bede om at tage ind til rådhus og borgerservice (med fuldmagt) for at hente et ansøgningsskema til at stemme hjemme. Dernæst skal man bede en anden om at aflevere samme skema igen eller måske regne med, at postvæsenet når at få ens brev ekspederet inden udløbsdatoen.

Er man heldig, kan man nå det, men det kan knibe med tiden, selv om man gør, hvad man kan. Hvorfor i alverden kan man ikke telefonere til denne "service" om at sende et skema, så snart valget er udskrevet? Eller på anden vis få omtalte skema i god tid?

Jeg mener selv, at jeg fungerer godt i hovedet, og jeg vil meget gerne bruge min gode borgerret til at stemme, men kroppen vil ikke mere, og derfor er jeg meget afhængig af gode venners hjælp.

Det skulle ikke være nødvendigt. Kommune og statsapparat skulle stille hjælp til rådighed i stedet for at lægge hindringer i vejen.

I skrivende stund ved jeg ikke, om jeg når at få afleveret skemaet, men det er ikke med min gode vilje, hvis jeg ikke får stemt til Folketinget denne gang.