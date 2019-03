Valg. Hvor skal krydset sættes?

Læserbrev: Valg til Folketinget nærmer sig - og det gør også problemet: Hvor skal man sætte sit kryds? Nogle har fra deres unge dage altid været tro over for det parti, som de altid har stemt på, og de kunne ikke drømme om at skifte parti i stemmeboksen. Nogle bruger det parti, som de er medlem af til at blive valgt ind, hvorefter de skifter parti efter valget. Det er skjult valgsvindel, idet de næppe ville være valgt, hvis de havde skiftet parti lige før valget. Der er sikkert også en del, som bare sætter et kryds ved en kandidat, som har deres sympati, uden at de tænker i politik. "Sådan er det jo".

Når valgkampen går rigtigt i gang, så plejer de enkelte partiers kandidater at fortælle, hvad modpartierne gør forkert, mere end hvilken politik de selv vil føre. Generelt fortæller kandidaterne, hvad der skal ændres uden at komme med konkrete forslag på hvorfor eller hvordan. Det skal blot ændres.

Nye kandidater dukker op, og nogle af dem bliver valgt ind i folketinget med det til følge, at de forlanger ændringer. Det bestående skal ændres uanset behov, så den nyvalgte kan markere sig selv. Der er tendens til at unge uerfarne bliver valgt ind som MF'er, ofte endda før de er færdige med deres uddannelser. Hvordan skal deres politiske holdninger kunne respekteres, når det kun sker på baggrund af, hvad de har læst sig til? Hvilken nuværende MF'er har for eksempel virkelig forstand på landbrug eller fiskeri?

Er der ikke politiske emner at tage fat på, så konstruerer man selv nogle problemstillinger. Man kalder det reformer og udvikling. Dermed risikerer velfungerende forhold at blive til frustrerende splittelser i stedet for forbedringer. Nogle af de seneste års eksempler er: Ændring af de politiske styreformer: amter, eller regioner, eller slet ingenting; ændringer af mange gange ændrede skolelove, som i mange år aldrig er blevet totalafprøvet, før store ændringer igen finder sted; centraliseringer og nedlæggelser (små sygehuse fx), som igen fører til nyoprettelser. Ingen må føle sig sikre på noget i fremtiden, hvilket betyder skår i identitet og velfærdsfølelse.

Økonomien er der ikke styr på. Skattekroner fosser ud til "ingenting". Nye små jernbaner anlægges ved siden af de bestående jernbaner, medens de bestående jernbaner mangler vedligeholdelse eller forbedringer. Alt koster penge, men ikke alle udgifter er hensigtsmæssige. Men borgerne betaler.