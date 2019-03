Valg. Hvor er borgerligheden blevet af?

Vi skal snart til valg og allerede nu har de forskellige partier indstillet deres kanoner. Alle siger, de vil gøre tingene lettere for os borgere, nogle vil give ekstra gaver i form af øget velfærd, andre siger, de vil gøre det bedre ved at lette skatterne, så alle får flere penge mellem hænderne. Og når valgkampen rigtig går i gang, begynder de rigtigt at skyde, ikke med krudt og kugler, for det er der ikke tradition for her i landet, men med argumenter af den ene eller anden art.

Når så valget er til ende, får vi måske en anden regering, der i bund og grund ikke er særlig meget forskellig fra den, der var der før, og langt de fleste love og gaver til befolkningen bliver givet til os uanset, hvem så end der sidder på de berømte 90 mandater. Sådan er det i vort lille land her land mod nord. Og kun påstået surhed fra Cepos og Dansk Erhverv kan piske lidt op, hvis regeringen bliver rød, og kun legesocialisme eller kystbanesocialisme kan give lidt kolorit, hvis regeringen bliver blå. Og hele koloritten kommer kun, når medierne puster til det hele.

For hvor er borgerligheden blevet af, hvor er reaktionen i samfundet, hvor er talen om familien som det bærende blevet af eller for den sags skyld fædrelandet? Og hvad med kristendommen som det bærende i åndslivet? Enkeltmenneskets og ejendomsrettens ukrænkelighed? Det er forsvundet som dug for solen. Kun tegnebogen er tilbage. Og hvad med socialisterne og deres kampe for mere fritid, mere ferie, ligeløn? Den er vist forduftet med indtoget af parcelhusene og banklånene, og hvor er arbejderkulturen? Der er vist kun Roskilde tilbage.

En klog artikel jeg læste for nogle år siden hævdede, at dansk kultur havde to poler: et Roskilde og et Herning, Den første med rockmusikken og den påståede venstrefløj. Den anden noget, der er en sofistikeret afart af Hjallerup, hvor der købes og sælges, både kunst og andet, der er penge i. Og det er den påståede borgerlighed.

Måske er det ikke så mærkeligt, at der ikke er den store forskel på det, der altid kommer efter et valg.

Uden en reaktion i samfundet er der ingen aktion, og desværre er der ikke ret meget reaktion i Danmark, for det kan ikke betale sig synes mange.

For meget handler om penge og for lidt om værdier, og mit forslag til danskerne er, hæv overliggerne, se ud over næserne, måske kunne er ligge noget langt større end blot mit banklån og gaverne fra staten.