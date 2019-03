Valg. Glem døgnfluerne

Demokrati, folkestyre, flertal. Tre plusord, som alle indgår i sprogbruget fra den nærmeste bananrepublik eller diktaturstat. Der har mig bekendt de sidste mange hundrede år ikke været en eneste nation, som ikke har henholdt sig til folkestyre og demokrati. De har måske glemt ordet flertal. Men hvad er et flertal i et folkestyre? 50,0001 procent eller mere?

Hos os kalder vi det et snævert flertal op til et kvalificeret flertal, og så er spørgsmålet, hvornår der skal være hvad. I princippet kan én stemme over halvdelen bestemme alt.

Betyder det så noget? Efter min bedste overbevisning, ja.

Ikke bare kan et flertal tyranniserer et stort mindretal, men når vi samtidigt har accepteret et repræsentativt demokrati, har vi lagt den reelle beslutningsmagt over på et ganske lille antal mennesker, som endda ikke er forpligtet af deres valggrundlag og kun kan fravælges med års mellemrum.

Så når jeg engang har skaffet mig 89 stemmer i folketinget, vil jeg bestemme, hvem der skal være dansk, og hvem der ikke skal, hvordan de skal være klædt, forbyde rygning, alkohol, kødspisning, biler, skilsmisse, sex uden for ægteskab, ja, fortsæt selv listen. Selvfølgelig er man på valg igen, men fire år kan være lang tid.

Det eneste lov, der er lidt sværere at gradbøje, er Grundloven. Men grundloven sikrer ikke mig/os mod ovenstående. Vi kan ytre os. Men den dag, vi eventuelt får en lokal Donald Trump, er fanden løs i Laksegade.

Snart skal der være valg igen. Om I, kære vælgere, stemmer til højre eller venstre er ligegyldigt, men stem for guds skyld på nogle ordentlige mennesker. Glem døgnfluerne og populisterne.