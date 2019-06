Valg. Eftervederlag nødvendigt

Læserbrev: Preben Rasmussen, Odense, fremfører i et læserbrev den 19. juni kritik af, at vragede folketingsmedlemmer får knap 57.000 kroner om måneden i to år, hvis de ikke genvælges efter et nyvalg, og at det medvirker til politikerlede. Det er en kritik, man ofte hører, men der er faktisk flere gode grunde til, at det er sådan.

De er flere gange sket, og risikoen er hele tiden til stede, at der udskrives nyvalg efter en kort periode. At blive valgt til folketinget er ikke nødvendigvis en livstidsansættelse. Folketingsarbejde er heltids, og derfor har en nyvalgt måttet opsige sit arbejde for at rykke til folketinget. Nu er man så pludselig efter kort tid blevet arbejdsløs. Det kan blive svært at finde nyt arbejde. En nyansættelse kræver ofte en lang og dyr indlæring for firmaet, og hvilken arbejdsgiver vil ansætte en person, der igen siger op efter kort tid for at prøve igen at komme i folketinget. En anden årsag kan være, at en politiker jo har bekendt politisk ståsted, og det er måske ikke altid i overensstemmelse med arbejdsgiverens partifarve. Også det kan betyde, at et tidligere folketingsmedlem kan blive valgt fra, når der søges arbejde.

Derfor skal der være et økonomisk sikkerhedsnet for personer, der søger og får plads i folketinget. Om beløbet er passende skal jeg ikke gøre mig klog på, men der er altså gode grunde til en økonomisk beskyttelse af et vraget folketingsmedlem.

Jeg synes, det er mere problematisk, at en person, der ikke bliver valgt, og som på valgnatten offentliggør, at han opløser sit parti med øjeblikkelig virkning, får adskillige millioner til fremtidig valgkamp med sit parti, der ikke længere eksisterer. Det betyder i praksis, at enhver, der kan stille de nødvendige stemmer til opstillinger, kan blive millionær uden at komme i folketinget og uden fremtidigt politisk arbejde.