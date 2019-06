Værtskab. Hvem er racist?

Læserbrev: Deadline på DR 2 12. juni viste en diskussion mellem en muslimsk mand og en kvindelig repræsentant fra DF. Det er ikke diskussionen jeg vil ind på her.

Den muslimske mand udtrykte, at han mener, at man ser racistisk på muslimer. Om han mener medlemmer af DF eller danskere som helhed, blev jeg ikke klar over. Man forlader sit hjem og hjemland. Krig og vold. Forfærdelig situation. Man søger mod det fremmede. De fremmede er værter. Byder på mad, drikke og logi. Og hvad så?

Studerer man værterne? Ser man på, hvordan de går klædt, hvad de spiser, hvordan de lever, hvad de tænker, hvad er deres livsværdier, hvad er deres normer, hvordan deres verden styres og med hvilke love?

Ser man på disse ting, og tænker: "Det er godt nok anderledes, end der hvor jeg kommer fra, men her er rart at være. Jeg vil gerne lægge det gamle bag mig, og være en del af mine værter". Har man det sådan, bliver man dansker.

Nogle andre tænker: "Mine værter er så langt fra mig. Deres livstil og livsværdier er slet ikke de samme som mine. Jeg bliver aldrig som dem. Jeg vil helst leve sammen med andre, der har den samme livsstil som mig".

De mennesker har opsøgt forkerte værter. Måske er der hos værter, der passer til dem, ikke den samme beværtning, og derfor bliver man. Deres holdning er, at der er dem og os. De fortæller deres børn, at der er dem og os. De ønsker helst at leve her på deres egne præmisser, og ikke på værtens. De forliger sig ikke med værten, men vil gerne beværtes.

Er det ikke her, vi har vi racisterne?