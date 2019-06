Værn om danske vilkår

Tak for den klare præmis i lederartiklen i Fyens Stiftstidende tirsdag 28. maj: Udenlandsk arbejdskraft i Danmark skal sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det er præcis, hvad 3F's indsats imod social dumping går ud på. Vi ønsker ikke at forhindre udenlandske kolleger i at få arbejde i Danmark, men at sikre, at de ikke udnyttes og (mis)bruges til at presse danske løn- og arbejdsvilkår. Desværre hedder det også i avisens leder, at "...der er job i Danmark, som ingen - eller meget få - danskere kan, vil eller gider tage." Kan avisen konkretisere og dokumentere, hvilke ledige stillinger, der her henvises til? Og om de medarbejdere, der søges, tilbydes de frivilligt aftalte løn- og arbejdsvilkår fra branchens gældende områdeoverenskomst? Hvis ikke, vil jeg opfordre til, at man undlader at sprede udokumenterede påstande om de 100.000 ledige danskere. De er underlagt nogle særdeles skrappe rådighedsregler og jobsøgningskrav, som vi bl.a. i 3F's a-kasse efterlever til punkt og prikke. Tilsvarende har vi i 3F ingen problemer med, at dansk landbrug søger praktikanter fra lande uden for EU, hvis der reelt er tale om et uddannelsesforløb, hvorfor der naturligvis også skal gælde nogle sprogkrav, så man ikke skal klare sig med fagter og tegnsprog. Det er et flertal i Folketinget enig i, men den ansvarlige Venstre-minister, Inger Støjberg, forsøger nu fuldstændigt at tilsidesætte hele grundlaget for landbrugspraktikant-ordningen ved både at annullere kravet til uddannelse og f.eks. engelskkundskaber. Tilbage står kun en uanstændig import af billig arbejdskraft fra lande uden for EU og tilsidesættelse af gældende overenskomstvilkår, som arbejdsgiverne for det grønne område og 3F frivilligt har indgået aftale om, herunder vilkårene for landbrugspraktikanter.