Værdighed i hjemmeplejen, Odense Kommune - fra opgave til behov

Læserbrev: "Videnscenter for værdig ældrepleje" under Sundhedsstyrelsen blev etableret i 2018 og har blandt andet til formål at iværksætte aktiviteter, som kan understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen. Vi må også erkende, at her i Odense Kommune er der behov for den hjælp, som et sådant Videnscenter kan være. Der opleves alt for ofte en for stor forskel mellem hensigt og fine beskrivelser om værdighed og hvordan pleje- og omsorgsopgaverne reelt finder sted i hverdagen hos den ældre borger med behov for hjælp. Her savnes værdigheden for ofte.

Manglende værdighed kan de mange indlæg i FS også understøtte. De sårbare ældre er særligt udsatte, som blandt andet påpeget i et læserbrev i denne avis d. 21. februar 2019, da de ofte ikke har ressourcer til at gøre opmærksom på deres behov.

Samtidig fremstår hjemmeplejen administrativt topstyret med manglende uddelegeret ansvar til det personale, som kommer i de ældres hjem. Det kan få den konsekvens, at indsatsen hos den enkelte ældre bliver opgavestyret og ikke styret af den ældres aktuelle og ofte svingende behov. Dette er igen i skærende kontrast til de skrevne ord i kommunen, hvor det fremgår, at det vurderes i det aktuelle møde med borgeren, hvilke indsatser borgeren skal have netop på det tidspunkt.

Et oplevet eksempel er den ældre kvinde, der ifølge indgået aftale skal have serveret varm mad til middag. Da sønnen kommer sidst på eftermiddagen, står den urørte og nu kolde, indtørrede mad på spisebordet, da den ældre kvinde er blevet tiltagende svækket, og ikke selv kan rejse sig og gå til bordet.

Ældreminister Thyra Frank understreger gang på gang, at det er 'de ældres behov', der skal fokuseres på - ikke de enkelte opgaver, så Ældrerådet forventer, at Odense Kommune lever op til ministerens intentioner.

Vi vil med dette læserbrev opfordre hvert medlem af Ældre- og Handicapudvalget til at give deres bud på, hvilke initiativer kommunen skal iværksætte, for at hjemmeplejen i højere grad bliver styret af de ældres behov og af de nedskrevne intentioner om værdighed, frem for alene af forudbestemte opgaver, samt hvordan især sårbare ældre kan sikres værdig pleje.

Og husk, at det er iværksatte tiltag og ikke ens intentioner, som politikere vurderes ud fra.