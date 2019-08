Læserbrev: Artiklen i FS 30. juli, der fortæller om "Akut behov for at forbedre tilbud til døende" og lederen 31. juli "Et forløb til dumpekarakter" fortæller med sit tydelige sprog, hvordan vi ser på de ældre. Og ikke mindst hvordan vi behandler de svageste ældre. Med manglende værdighed.

Ofte hører vi politikerne sige under valgkampen, "Gamle er blot unge, der er blevet ældre". Forstår de overhovedet, hvad de selv siger? Nej. For efter valget skal vi ældre høre på, at det drejer sig om penge (og dem bliver der mindre af) til flere ældre. Rent vrøvl. Der bliver ikke født flere ældre, nogle dør bare senere nu end tidligere.

Med en længere gennemsnitsalder vil der naturligt blive flere ensomme og flere vil få alvorlige sygdomme. Vi oplever også flere ældre med anden etnisk baggrund, der har helt andre problemer, end etniske danskere. Både angående sygdomme og kulturelt. Politikerne ved ikke, hvordan de skal løse opgaverne. Og derfor bliver det ofte symptombehandling og behandling individuelt af individerne. En meget dyr måde og ofte med vanvittig dyr medicin.

Smertestillende til de forpinte efter et langt arbejdsliv, antidepressivt til de ensomme og triste. Eller opkvikkende til de trætte og svage. Åbenbart mener politikerne, det er billigere og nemmere at behandle mennesker, så længe vi kan medicinere, og slipper dermed at forandre de ældres forhold. Politikerne taler derfor sundhedspolitik, og ikke socialpolitik.

Hvad gør at de unge politikere så? Umiddelbart ser de ikke fornuften i en anstændig ældrepolitik. Mangler de viljen ? Hvorfor finder de ældre sig i det? Går til de samme politikeres valgmøder med tomme løfter om bedre velfærd, indånder varm luft, og spiser frisklavet stegt valgflæsk. Endda gratis. Hvorfor skal ældre, ikke have en værdig alderdom? Med den nødvendige hjælp i hjemmet. Eller f.eks. få frisklavet varm mad på plejehjemmet. Og gældende for alle, om de bor på plejehjem eller i hjemmet, at de får en værdig død.