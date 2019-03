Værdige forhold. Det handler ikke om Mette Frederiksen

Uanset hvilken platform vi kæmper fra, så kæmper vi alle for bedre forhold for borgere i Assens Kommune.

Vi bliver alle ældre, så hatten af for især Sussie Elkjær og Lene Hjelm, som kæmper for værdige forhold for ældre i Assens. Men der er mange grupper i Assens, der må stå på mål for nedskæringer, dem skal der også kæmpes for.

Hvad er fokus for disse kampe? Prioriteringer generelt, ja så kampen om udligningsreform som ingen kan blive enige om. Men gruppen og fokus for værdige forhold for ældre er desværre ved at udvikle sig til en valgkampsplatform for Socialdemokratiet, som desværre ikke vil love forbedringer efter et valg.

Så husk, hvad i kæmper for, værdige forhold og en bedre prioritering i Assens. Ikke Mette Frederiksen!

Så det er med et ønske om fortsat god kamp og tak for den fantastiske indsats til gruppen, at jeg i dag har meldt mig ud af gruppen. For det handler om værdige forhold og ikke Mette Frederiksen.