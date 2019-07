Hvilken sag bør regeringen og Folketinget efter din opfattelse løse som den allerførste, når man begynder det politiske arbejde efter ferien? Hvorfor netop denne sag? Baglandet svarer.

Finn Bojel, Hjejlebakken 170, Odense

Der var megen snak om udtræden af arbejdsmarked ved nedslidning. Det blev aldrig konkretiseret i valgkampen, hvor man lovede meget. Mange mennesker ønsker afklaring. Er det fysisk arbejde, eller er det personen med den psykiske arbejde, der skal have tidlig pensionaftale?

Torben Smith, Åvangen 94, Ringe

Udligningsreformen. Den er helt afgørende for landets dårligst stillede kommuner. Hvis der ikke sker en omfordeling, så vil den generelle ulighed kommunerne imellem forstærkes år for år.

Søren Hillers, Hornelandevej 42, Faaborg

Vi skal have en ny udligningsreform. Der er alt for store uligheder mellem kommunerne. Der er kommuner, der kæmper for at holde kommuneskatten under 30%, mens andre snart er under 20%. Samtidig er der store forskelle i mulighederne for at levere kernevelfærd. Det er helt urimeligt. Vi skal have et land i bedre balance.

Anette Thysen, Englandsgade 12B, 1.th, Odense C

Regeringen skal virkelig tage fat på de ældres forhold. Vi skal have værdigheden og trygheden tilbage i de ældres liv.

Kurt Andersen, Enghavevej 10, Nørre Aaby

Det lyder nok lidt vissent, men det kan kun gå for langsomt med at hyre flere hænder ind til Skat. Der mangler mindst 1000 årsværk for bare at kunne lave et nogenlunde stykke arbejde. Se at komme i gang. Det er vores allesammens velfærd der er på spil.

Keld Haurholm Nielsen, Sivager 11, Bogense

Regeringen skal sørge for, at folkepensionister kan få en værdig alderdom og en pension, der følger løn- og prisudviklingen, for de har et stort efterslæb. De skal også sørge for, at dem, der har brug for hjælp, kan få den - det gælder både på alderdomshjem og i eget hjem. For det skylder de unge dem, der tog sig af dem, da de var små.

Johnny Duvander, Grenvænget 15, Svendborg

Man skal sammen med arbejdsmarkeds parter hurtigst muligt få forhandlet en førtidspensionsaftale igennem, så de mest nedslidte kan gå tidligere på pension. Desuden skal kontanthjælpsloftet hæves for de fattigste børnefamilier samt den enlige mor. Det skal betales af de store udenlandske selskaber, der i dag ikke betaler skat i Danmark.

Jan Saugmann Razniak, Nørrebjerg Runddel 171, Odense

Få de kriminelle udlændinge sendt hjem.

Jan Radoor, Falen 63D, Odense C

Regeringen og dens støttepartier bør leve op til de løfter, som de gav før valget. Vores gode ven ''Arne'' skal tidligere på pension, og minimumsnormeringerne i daginstitutionerne hæves. Derudover skal regeringen fortælle os, hvad de forventer at hæve skatte og afgifter med. Ingenting er jo gratis. Sidst, men ikke mindst skal finansloven på plads.