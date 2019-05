Vær med til at sikre de fynske frie skoler

Ulighed og centralisme, det er hvad Socialdemokratiets forslag om at beskære tilskud til de frie grundskoler vil betyde. Ulighed, fordi mange familier i Danmark ikke vil have råd til at sende deres børn i en fri skole, når forældrebetalingen nødvendigvis vil stige. Centralisme, fordi at al undervisning vil blive samlet i få mastodontskoler i kommunerne.

Friskoleforeningen skønner, at omkring 100 friskoler må lukke, hvis Socialdemokratiet kommer til magten og koblingsprocenten bliver sat ned fra 76% til 71% i tilskuddet til De Frie Grundskoler. Det vil særligt ramme landdistrikterne hårdt. Her på Fyn vil vi blive ekstra hårdt ramt, da vi historisk har en særlig friskoletradition. Lokalsamfund risikerer at miste deres skoler og samlingspunkt, og samtidig miste tilskyndelse til bosættelse i vores lokalområder.

Vi skal stadig have et reelt frit skolevalg, også i fremtiden. Frihed til at den enkelte kan vælge, hvad der passer til deres familie, værdier og det enkelte barns behov, og samtidig sikre det "nære valg" i lokalsamfundene, hvor de fleste af de frie grundskoler på Fyn ligger.

Jane Heitmann har i den seneste valgperiode arbejdet målrettet på at sikre denne ret og frie valgmulighed for familien, som medlem af Folketingets undervisningsudvalg. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at ved at stemme Venstre og personligt på Jane Heitmann, er vi med til fortsat at sikre det frie skolevalg her på Fyn.