Vaccinationshysteriet råder

Vaccine: Jeg havde selv mæslinger som barn. Og vores børn ligeså. Mens de var syge, havde vi gæster. En af gæsterne var en ældre svagelig mand, men han var ikke bange for vores rødprikkede unger. Han havde nemlig selv haft mæslinger som barn. At have haft rigtige mæslinger som barn er en beskyttelse, som virker rigtig godt. Hverken den gamle mand eller andre voksne blev smittede af vore børn. Så jeg er glad for, at vi fandt en ægte mæsling til vores børn, som nu er godt beskyttede, også som voksne.

Nu har en lille vild mæsling sneget sig ind i vores ellers gennemkontrollerede Danmark. Det har skabt en enorm hetz mod naturlige mæslinger, en hetz som er blevet helt overskruet.

Det er en supergod forretning at sælge vacciner! Hvis det lykkes forhandlere og producenter af vacciner at overbevise dem, der bestemmer, er der i Danmark alene over 50.000 nye statsbetalte kunder hvert eneste år = en ny årgang børn. Den igangværende skræmmekampagne mod levende og gratis mæslinger er simpelthen guf for de store medicinalfirmaer. Måske har de også lobbyister af forskellig slags, som fodrer pressen og meningsdannere??

I går så jeg en lille rødprikket fyr med skoldkopper. De hærger for tiden. Eller var prikkerne måske mæslinger??

Når jeg læser i en dansk lægebog skrevet omkring det tidspunkt, hvor MFR-vaccinen kom til Danmark, beskrives skoldkoppers farlighed omtrent på linje med mæslinger. Så kære opskræmte småbørnsforældre, hvornår tør I tage jeres børn med uden for en dør? Livet kan gøre ondt. Tag det roligt og nyd jeres herlige unger.